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Мугуруса за час разгромила Стосур и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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Мугуруса за час разгромила Стосур и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не испытала проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В матче против австралийки Самантой Стосур она отдала соперницей лишь 2 гейма — 6:0, 6:2.
Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету Мугурусы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Её соперница выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 2 раза и сумела реализовать 1 брейк-пойнта из 1 имевшегося.
За выход в четвертьфинал испанская теннисистка поспорит с украинкой Лесей Цуренко.
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