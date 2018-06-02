Мугуруса за час разгромила Стосур и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не испытала проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. В матче против австралийки Самантой Стосур она отдала соперницей лишь 2 гейма — 6:0, 6:2.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету Мугурусы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Её соперница выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 2 раза и сумела реализовать 1 брейк-пойнта из 1 имевшегося.