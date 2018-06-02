Гоффен нанес поражение Монфису в третьем круге «Ролан Гаррос»

Бельгийский теннисист Давид Гоффен победил представителя Франции Гаэля Монфиса в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису и пробился в 1/8 турнира, сообщает «Советский спорт».

Поединок продолжался 4 часа 3 минуты и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3.

Накануне встреча была прервана из-за дождя при счете 3:2 в пользу Гоффена в третьем сете.

Следующим соперником Гоффена станет итальянец Марко Чеккинато, одолевший испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Ранее Рафаэль Надаль победил Ришара Гаске и вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос».

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг Давид Гоффен (Бельгия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3