Ещё
Гоффен нанес поражение Монфису в третьем круге «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гоффен нанес поражение Монфису в третьем круге «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бельгийский теннисист Давид Гоффен победил представителя Франции Гаэля Монфиса в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису и пробился в 1/8 турнира, сообщает «Советский спорт».
Поединок продолжался 4 часа 3 минуты и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3.
Накануне встреча была прервана из-за дождя при счете 3:2 в пользу Гоффена в третьем сете.
Следующим соперником Гоффена станет итальянец Марко Чеккинато, одолевший испанца Пабло Карреньо-Бусту.
Ранее Рафаэль Надаль победил Ришара Гаске и вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос».
Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг Давид Гоффен (Бельгия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3
Газета.Ru: последние новости
Надаль победил Гаске и вышел в четвертый раунд "Ролан Гаррос" Касаткина рассказала, чему научилась у Надаля Японский теннисист Нисикори легко вышел в четвертый раунд "Ролан Гаррос"
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию585
Шарапова дошла до Уильямс8
Футболист провалился в финале ЛЧ и лишился девушки25
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину186
Хоккеист бросил сборную ради российского паспорта
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка»
Прочее
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение