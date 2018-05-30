Монфис вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Гоффеном

Француз Гаэль Монфис (32) завоевал путёвку в третий круг « Ролан Гаррос », обыграв в трёх сетах словака Мартина Клижана (Q) со счётом 6:2, 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 55 минут. Монфис выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 6 брейк-пойнтов из 10, активно выиграл 25 очков и допустил 17 невынужденных ошибок. На счету Клижана 3 эйса, 3 двойные ошибки, 32 виннера и 51 невынужденная ошибка. За выход в четвёртый круг Монфис поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (8), ранее обыгравшим француза Корентена Муте (WC).