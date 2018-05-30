Веснина и Остапенко не смогли выйти во второй круг «РГ» в парном разряде

Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. Веснина и Остапенко выполнили 2 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету румынки и испанки 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 12, эйсов у них не было.