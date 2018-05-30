Украинский теннисист лишился спорта навсегда

Украинский теннисист Баданов пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Украинец Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах турниров серии Международной федерации тенниса (ITF). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

30-летний украинский спортсмен был признан виновным в нарушении правил Теннисной антикоррупционной программы. Баданов привлек внимание службы Tennis Integrity Unit на матчах ITF в Тунисе и Египте в 2015 и 2016 годах соответственно. По итогам проведенного расследования было установлено, что украинец был связан с людьми, которые делали ставки на теннисные матчи с его участием.

Помимо пожизненной дисквалификации теннисист обязан будет заплатить штраф в размере $100 тысяч.

Лучшим результатом Баданова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является 463-е место, которого он достиг в мае 2015 года. На данный момент он не входит в рейтинг ATP.