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Эшли Барти: «С тех пор, как мы в последний раз встречались с Уильямс, я стала другим игроком»
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Эшли Барти: «С тех пор, как мы в последний раз встречались с Уильямс, я стала другим игроком» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Австралийка Эшли Барти перед матчем второго круга Roland Garros против американки Серены Уильямс оценила свою соперницу. Теннисистка выразила восхищение спортсменками, которые возвращаются в тур после рождения ребенка.
— Серена — настоящая чемпионка, — цитирует официальный сайт WTA Барти. — Думаю, она много работала, чтобы полноценно вернуться в большой теннис. Это чудесно, что и она, и многие другие девушки могут вернуться в тур после беременности.
После игры с Вихлянцевой я увидела на большом экране, что сыграю с Сереной, когда уходила с корта. С тех пор, как мы в последний раз встречались, прошло несколько лет, и я стала другим игроком. Хотя Серена тоже изменилась. Но я использую и позитивный, и негативный опыт, полученный в нашей последней с Уильямс игре.
В первом круге Открытого чемпионата Франции Барти отправила домой россиянку Наталью Вихлянцеву, обыграв ее со счетом 6:3, 6:1. Уильямс вышла в следующий раунд, победив чешку Кристину Плишкову​ — 7:6, 6:4.
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