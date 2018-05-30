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Чеккинато в трёх сетах победил Трунгеллити во втором круге «Ролан Гаррос»
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Чеккинато в трёх сетах победил Трунгеллити во втором круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Итальянский теннисист Марко Чеккинато пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представителя Аргентины Марко Трунгеллити (LL) со счётом 6:1, 7:6 (7:1), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 часа 58 минут. Марко трижды подал навылет, активно выиграл 37 очков и совершил 25 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 26 виннеров и 37 неточностей.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Чеккинато поспорит с победителем матча Федерико Дельбонис (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10).
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