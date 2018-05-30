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Стадион «Волгоград Арена» попал в компьютерный симулятор
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Стадион «Волгоград Арена» попал в компьютерный симулятор 

v1.ru 5 часов назад
Фото: v1.ru
Электронный симулятор «FIFA 18 World Cup», позволяющий сыграть за любую сборную мира или забить самый эффектный гол чемпионата мира, добавила в игру все российские стадионы.
— В новой версии игры появились стадионы «Санкт-Петербург», московские «Лужники» и сочинский «Фишт», — сообщает Championat.ru. — Болельщики смогут поиграть на казанском, ростовском, самарском и волгоградском стадионах. Электронный симулятор перенесет и в московский «Спартак», и на калининградский стадион.
В обновленной к чемпионату мира версии «FIFA» поклонники футбола смогут выбрать своей команде тактику, броситься в объятья к фанатам после красивого гола или поболеть за команду с заполненных трибун. Каждого спортсмена наградили характером — игроков мировых сборных наделили агрессивным нравом или решительностью.
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