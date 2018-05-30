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Карреньо-Буста одолел Дельбониса во втором круге Открытого чемпионата Франции
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Карреньо-Буста одолел Дельбониса во втором круге Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 4 часа назад
Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 7:6 (7:0), 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа 17 минут. Пабло 6 раз подал навылет, активно выиграл 41 очко и совершил 35 невынужденные ошибки. На счету его соперника 9 эйсов, 54 виннеа и 50 неточностей.
За выход в четвёртый круг Карреньо-Буста поспорит с представителем Италии Марко Чеккинато.
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