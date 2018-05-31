Теннисный турнир на кубок Яузы проведут в СВАО

Турнир по теннису на кубок Яузы состоится на следующей неделе, 9 июня, на кортах одноименного ФОК в Олонецком проезде. Об этом сообщил организатор турнира Юрий Кузнецов.

— Система проведения турнира — групповая (4 человека). Каждый матч играется до 4 выигранных геймов (при счете 3-3 играется тай-брейк до 7 очков). Финал играется до 6 выигранных геймов. В турнире суперлиги участвует не более 8 человек. Столько же в высшей лиге. Участники делятся на 2 группы по 4 человека, — отметил Кузнецов.

Он добавил, что игроки, входящие по рейтингу в топ-10, не имеют права подавать заявку в высшую лигу.

Болельщиков ждут по адресу Олонецкий проезд, 5. Начало в 9 утра. Приглашаются все желающие.