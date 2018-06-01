Димитров проиграл Вердаско в третьем круге «Ролан Гаррос»

В 1/16 финала 27-летний болгарский теннисист проиграл 35-му номеру мирового рейтинга Фернандо Вердаско . За 2 часа 21 минуту испанец выиграл в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2, 6:4.

Отметим, что Димитров в четвертый раз проигрывает на этой стадии «Ролан Гаррос» и ни разу не проходил дальше третьего круга.

Лучший результат 34-летнего Вердаско в Париже — четвертый круг, в который он вышел в седьмой раз за карьеру. Его следующим соперником станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Новак Джокович (Сербия, 20).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Призовой фонд 39 197 000 евро

Мужчины

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/16 финала

Фернандо Вердаско (Испания, 30) — Григор Димитров (Болгария, 4) — 7:6 (7:4), 6:2, 6:4