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Димитров проиграл Вердаско в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Димитров проиграл Вердаско в третьем круге «Ролан Гаррос» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Пятая ракетка мира Григор Димитров завершил выступление на втором в году турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
В 1/16 финала 27-летний болгарский теннисист проиграл 35-му номеру мирового рейтинга Фернандо Вердаско. За 2 часа 21 минуту испанец выиграл в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2, 6:4.
Отметим, что Димитров в четвертый раз проигрывает на этой стадии «Ролан Гаррос» и ни разу не проходил дальше третьего круга.
Лучший результат 34-летнего Вердаско в Париже — четвертый круг, в который он вышел в седьмой раз за карьеру. Его следующим соперником станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Новак Джокович (Сербия, 20).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Призовой фонд 39 197 000 евро
Мужчины
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/16 финала
Фернандо Вердаско (Испания, 30) — Григор Димитров (Болгария, 4) — 7:6 (7:4), 6:2, 6:4
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