Димитров завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису 

Болгарский теннисист Григор Димитров завершил выступление на Открытом чемпионате Франции, сообщает "Советский спорт".
В противостоянии с испанцем Фернандо Вердаско сильнее оказался 34-летний спортсмен со счетом 7:6 (7:4), 6:2, 6:4. Поединок продолжался два часа 21 минуту, в течение которых Вердаско допустил три двойные ошибки, выполнил два эйса и совершил 31 невынужденную ошибку.
Ранее Новак Джокович пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
Теннис. "Ролан Гаррос" (Франция). 3-й круг Фернандо Вердаско (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (7:4), 6:2, 6:4