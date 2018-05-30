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Вердаско вышел в третий круг в Париже, где может сыграть с Димитровым
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Вердаско вышел в третий круг в Париже, где может сыграть с Димитровым 

Чемпионат.com 3 часа назад
Испанский теннисист Фернандо Вердаско, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 30-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Аргентины Гидо Андреосси (Q) со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту. Фернандо 5 раз подал навылет, активно выиграл 40 очков и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету его соперника 17 виннеров и 33 неточности.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Вердаско поспорит с победителем матча Джаред Доналдсон (США) — Григор Димитров (Болгария, 4).
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