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Халеп: всегда немного нервничаю в начале игре
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Халеп: всегда немного нервничаю в начале игре 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями после победы в первом круге «Ролан Гаррос» над американкой Элисон Риске со счётом 2:6, 6:1, 6:1.
«Хорошо, что всё так сложилось. Мне нравится здесь, в Париже, мне нравится играть на этих кортах. Я всегда немного нервничаю в начале игры.
Риске — сильная соперница. В начале матча она играла агрессивно, но затем я смогла успокоиться, начала сама играть более агрессивно.
Нет проблем, что мой матч был задержан, а теперь мне придётся сыграть уже завтра. Конечно, это будет тяжело, но я привыкла играть каждый день. Я просто постараюсь побыстрее восстановиться, чтобы быть готовой к завтрашнему матчу.
Я пытаюсь не задумываться о статусе турнира, т.к. тогда тяжело контролировать свои эмоции. Я просто пытаюсь выкладываться на корте и выигрывать каждый матч», — сказала Халеп.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Халеп сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.
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