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Халеп вышла в 1/2 «Ролан Гаррос»
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Халеп в трёх сетах обыграла Кербер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв немку Анжелику Кербер (12) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. Халеп выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 8 брейк-пойнтов из 17, активно выиграла 26 очков и допустила 46 невынужденных ошибок. На счету Кербер 2 эйса, 3 ошибки на подаче, 8 упущенных брейк-пойнтов, 24 виннера и 53 невынужденные ошибки.
За выход в финал соревнований в столице Франции первая ракетка мира поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), ранее обыгравшей россиянку Марию Шарапову (28).
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