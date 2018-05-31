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Халеп вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Халеп вышла в третий круг «Ролан Гаррос» 

Советский спорт 31 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Халеп во втором круге победила американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 8 минут.
Следующей соперницей Халеп станет немка Андреа Петкович, выбившая из борьбы американку Бетани Маттек-Сэндс.
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