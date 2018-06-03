Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 4 июня 

После возвращения в тур Шарапова и Серена открывают новую главу будущих битв. Надаль и Халеп продолжают борьбу за первое место.
В понедельник, 4 июня, на «Ролан Гаррос» завершится четвёртый круг в одиночном разряде. Будут сыграны 8 матчей в верхних половинах сеток — по 4 у мужчин и женщин. Среди представителей топ-10 посева в этот день сыграют Рафаэль Надаль (1), Симона Халеп (1), Гарбинье Мугуруса (3), Марин Чилич (3), Хуан-Мартин дель Потро (5), Кевин Андерсон (6), Каролин Гарсия (7) и Джон Иснер (9). Но главный матч дня состоится между теннисистками, которые находятся за пределами топ-20, однако каждая из них была и первой ракеткой мира и многократной чемпионкой турниров «Большого шлема» — Серена Уильямс и Мария Шарапова, которые вернулись в тур после длительных пауз. Это будет 22-я очная встреча звёздных соперниц. Счёт пока явно в пользу американки — 19-2. Россиянка не побеждала аж с 2004 года. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 9-й. 4 июня, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка
Court Philippe-Chatrier
Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16) Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 1-0 (Мадрид-2018). Рейтинг: 1-16. Прогноз букмекеров: 1.25 — 3.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах. Текстовая трансляция Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максимильян Мартерер (Германия) Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 1-70. Прогноз букмекеров: 1.01 — 13.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах. Текстовая трансляция Серена Уильямс (США, SR) — Мария Шарапова (Россия, 28) Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 19-2 (Майами-2004, Australian Open-2005, Australian Open, Майами-2007, Чарльстон-2008, Уимблдон-2010, Стэнфорд-2011, Мадрид, Олимпиада, Итоговый чемпионат WTA-2012, Доха, Майами, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2013, Брисбен, Майами-2014, Australian Open, Уимблдон-2015, Australian Open-2016 — Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA-2004). Рейтинг: 451-30. Прогноз букмекеров: 1.65 — 2.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах. Текстовая трансляция Марин Чилич (Хорватия, 3) — Фабио Фоньини (Италия, 18) Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 2-1 (Умаг, Пекин-2011 — Монте-Карло-2009). Рейтинг: 4-18. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6) Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 0-2 (Australian Open-2015, Ницца-2016). Рейтинг: 12-7. Прогноз букмекеров: 1.75 — 2.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Шварцмана в пяти сетах. Анжелика Кербер (Германия, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 7) Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 14:00). Личные встречи: 4-2 (Монреаль-2014, Брисбен, Гонконг-2015, Индиан-Уэллс-2018 — Мадрид-2014, Ухань-2017). Рейтинг: 12-7. Прогноз букмекеров: 1.95 — 1.80. Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах. Джон Иснер (США, 9) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 4-6 (Цинциннати-2013, Лондон-2016, Париж-2017, Майами-2018 — Вашингтон-2008, Индиан-Уэллс-2009, Мемфис-2011, Вашингтон-2013, Стокгольм-2016, Монреаль-2017). Рейтинг: 10-6. Прогноз букмекеров: 2.75 — 1.40. Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах. Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Леся Цуренко (Украина) Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30). Личные встречи: 1-1 (Ухань-2017 — Торонто-2015). Рейтинг: 3-39. Прогноз букмекеров: 1.16 — 4.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.