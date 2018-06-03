Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 4 июня

После возвращения в тур Шарапова и Серена открывают новую главу будущих битв. Надаль и Халеп продолжают борьбу за первое место.

«Ролан Гаррос». День 9-й. 4 июня, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Court Philippe-Chatrier

Симона Халеп (Румыния, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16) Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 1-0 (Мадрид-2018). Рейтинг: 1-16. Прогноз букмекеров: 1.25 — 3.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах. Текстовая трансляция Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максимильян Мартерер (Германия) Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 1-70. Прогноз букмекеров: 1.01 — 13.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах. Текстовая трансляция Серена Уильямс (США, SR) — Мария Шарапова (Россия, 28) Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 19-2 (Майами-2004, Australian Open-2005, Australian Open, Майами-2007, Чарльстон-2008, Уимблдон-2010, Стэнфорд-2011, Мадрид, Олимпиада, Итоговый чемпионат WTA-2012, Доха, Майами, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2013, Брисбен, Майами-2014, Australian Open, Уимблдон-2015, Australian Open-2016 — Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA-2004). Рейтинг: 451-30. Прогноз букмекеров: 1.65 — 2.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах. Текстовая трансляция Марин Чилич (Хорватия, 3) — Фабио Фоньини (Италия, 18) Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 2-1 (Умаг, Пекин-2011 — Монте-Карло-2009). Рейтинг: 4-18. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen