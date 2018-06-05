Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 6 июня

В среду, 6 июня, на «Ролан Гаррос» завершатся четвертьфиналы в одиночном разряде. Будут сыграны 4 матча в верхних половинах сеток — по 2 у мужчин и женщин. На двух главных аренах пройдут поединки Рафаэль Надаль (1) — Диего Шварцман (11), Симона Халеп (1) — Анжелика Кербер (12) и Марин Чилич (3) — Хуан-Мартин дель Потро (5). Ну а первым запуском на корте Филипа Шатрье сыграет последняя из оставшихся представителей России в одиночных сетках — Мария Шарапова. Бывшая первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» (2012, 2014) на пути в полуфинал сразится с ещё одной чемпионкой Парижа (2016) и бывшей первой ракеткой Гарбинье Мугурусой из Испании. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

«Ролан Гаррос». День 11-й. 6 июня, среда. Начало матчей в 14:00 (15:00 мск)

Мужчины. 1/4 финала. Сетка Женщины. 1/4 финала. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) — Мария Шарапова (Россия, 28) Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-3 (Рим-2013, «Ролан Гаррос», Монреаль-2014). Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: 1/4 финала (2017) — титул (2008); «Ролан Гаррос»: титул (2016) — титул (2012, 2014); Уимблдон: титул (2017) — титул (2004); US Open: 4-й круг (2017) — титул (2006). Путь на «Ролан Гаррос» — 2018: 1-й круг: Кузнецова (7:6, 6:2) — Хогенкамп, Q (6:1, 4:6, 6:3); 2-й круг: Ферро, WC (6:4, 6:3) — Векич (7:5, 6:4); 3-й круг: Стосур (6:0, 6:2) — Кар. Плишкова, 6 (6:2, 6:1); 4-й круг: Цуренко (2:0-отказ) — С. Уильямс, SR (отказ). Рейтинг: 3-30. Прогноз букмекеров: 1.75 — 2.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах. Текстовая трансляция

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 11) Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 5-0 (Акапулько-2013, US Open-2015, Монте-Карло-2017, Australian Open, Мадрид-2018). Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: титул (2009) — 4-й круг (2018); «Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014, 2017) — 3-й круг (2017); Уимблдон: титул (2008, 2010) — 1-й круг (2015-2017); US Open: титул (2010, 2013, 2017) — 1/4 финала (2017). Путь на «Ролан Гаррос» — 2018: 1-й круг: Болелли, LL (6:4, 6:3, 7:6) — Эмери, WC (6:1, 6:3, 6:1); 2-й круг: Пелья (6:2, 6:1, 6:1) — Павлашек, Q (6:1, 6:3, 6:1); 3-й круг: Гаске, 27 (6:3, 6:2, 6:2) — Чорич (7:5, 6:3, 6:3); 4-й круг: Мартерер (6:3, 6:2, 7:6) — Андерсон, 6 (1:6, 2:6, 7:5, 7:6, 6:2). Рейтинг: 1-12. Прогноз букмекеров: 1.01 — 12.35. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Court Suzanne-Lenglen

Симона Халеп (Румыния, 1) — Анжелика Кербер (Германия, 12) Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 5-4 (Сен-Рафаэль-ITF-2009, Доха-2014, Торонто-2015, Монреаль-2016, Australian Open-2018 — Fed Cup, Уимблдон, Цинцинатти, WTA Finals-2016). Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2018) — титул (2016); «Ролан Гаррос»: финал (2014, 2017) — 1/4 финала (2012); Уимблдон: 1/2 финала (2014) — финал (2016); US Open: 1/2 финала (2015) — титул (2016). Путь на «Ролан Гаррос» — 2018: 1-й круг: Риске (2:6, 6:1, 6:1) — Бартель (6:2, 6:3); 2-й круг: Таунсенд, WC (6:3, 6:1) — Богдан (6:2, 6:3); 3-й круг: Петкович (7:5, 6:0) — Бертенс, 18 (7:6, 7:6); 4-й круг: Мертенс, 16 (6:2, 6:1) — Гарсия, 7 (6:2, 6:3). Рейтинг: 1-12. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.80. Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 2-10 (Australian Open-2010, Монреаль-2011 — Australian Open, US Open-2009, Мадрид-2011, Майами, Кубок Дэвиса, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2012, Париж-2013, Кубок Дэвиса-2016, Базель-2017). Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: финал (2018) — 1/4 финала (2009, 2012); «Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2017) — 1/2 финала (2009); Уимблдон: финал (2017) — 1/2 финала (2013); US Open: титул (2014) — титул (2009). Путь на «Ролан Гаррос» — 2018: 1-й круг: Дакворт, SR (6:3, 7:5, 7:6) — Маю, WC (1:6, 6:1, 6:2, 6:4); 2-й круг: Хуркач, Q (6:2, 6:2, 6:7, 7:5) — Беннето (6:4, 6:3, 6:2); 3-й круг: Джонсон (6:3, 6:2, 6:4) — Рамос-Виньолас, 31 (7:5, 6:4, 6:1); 4-й круг: Фоньини, 18 (6:4, 6:1, 3:6, 6:7, 6:3) — Иснер, 9 (6:4, 6:4, 6:4). Рейтинг: 4-6. Прогноз букмекеров: 2.40 — 1.55. Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в пяти сетах.