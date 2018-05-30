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Спортсмены хоккейного клуба «Стерх» поучаствовали в турнире
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Спортсмены хоккейного клуба «Стерх» поучаствовали в турнире 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: хоккейный клуб «Стерх»
Спортсмены хоккейного клуба «Стерх» в городском округе Щербинка приняли участие в турнире. Об этом стало известно 29 мая.
Международный турнир по хоккею с шайбой состоялся на территории Детского центра отдыха «Заря» в городе Лобня. В соревнованиях приняли участие команды 2008 и 2009 года рождения.
Команда спортсменов хоккейного клуба «Стерх» в финальном матче обошла соперника со счетом 3:2. Ребята заняли второе место.
Звание лучшего бомбардира турнира получил Иван Кучинов, отметили на официальном сайте Детско-юношеской спортивной школы «Стерх».
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