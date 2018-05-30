Спортсмены хоккейного клуба «Стерх» поучаствовали в турнире

Фото: хоккейный клуб «Стерх»

Спортсмены хоккейного клуба «Стерх» в городском округе Щербинка приняли участие в турнире. Об этом стало известно 29 мая.

Международный турнир по хоккею с шайбой состоялся на территории Детского центра отдыха «Заря» в городе Лобня. В соревнованиях приняли участие команды 2008 и 2009 года рождения.

Команда спортсменов хоккейного клуба «Стерх» в финальном матче обошла соперника со счетом 3:2. Ребята заняли второе место.

Звание лучшего бомбардира турнира получил Иван Кучинов, отметили на официальном сайте Детско-юношеской спортивной школы «Стерх».