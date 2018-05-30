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Футболисты «Чертанова» стали участниками Международного турнира «Manlio Selis»
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Футболисты «Чертанова» стали участниками Международного турнира «Manlio Selis» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда «Чертаново», состоящая из футболистов 2005 года рождения, стала участником Международного турнира «Manlio Selis», который стартует в Италии в среду, 30 мая.
На острове Сардиния развернутся одни из самых престижных европейских соревнований. В турнире примут участие спортсмены 2005 года рождения. Футбольную школу «Чертаново» представляют воспитанники Александра Кузищина и Романа Овсянкина.
В прошлом году сине-белые выбыли из турнира в ¼ финала, уступив в серии пенальти команде «Милан».
«Чертановцы» не проиграли ни одного матча и произвели отличное впечатление, что позволило нашей школе получить приглашение на грядущий турнир для ребят годом младше», — отметили на сайте спортивного учреждения.
Предстоящие соревнования станут самыми масштабными за все время их существования. Турнир соберет целых 48 команд из России, Италии, Испании, Франции, Англии, Швеции и Японии. Всех участников разделили на 12 групп: «чертановцы» выступят в Е.
В групповом раунде сине-белые сыграют против команд «Сан Паоло», «Порто Ротондо» и «Тор Тре Тесте». Первый матч состоится уже сегодня. Начало в 20:00.
Фото: Футбольная школа «Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/30/41438/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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