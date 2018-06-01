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Плишкова захотела удовольствия от Шараповой
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Чешка Плишкова хочет получить удовольствие от матча против Шараповой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от матча третьего круга "Ролан Гаррос" против россиянки Марии Шараповой, сообщает "Советский спорт".
"Шарапова — большая чемпионка, и она точно будет хорошо играть. Она постоянно атакует, полностью вкладывается во все удары, со всей силы бьет форхенды, бэкхенды, подачу. Однако еще она может подарить много очков", — цитирует Плишкову официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Спортсменка отметила, что она нацеливалась на матч с Шараповой с момента жеребьевки основной сетки турнира.
"Добралась до этого матча не без проблем, однако добралась и хочу получить удовольствие. Конечно, это будет хорошая игра в прекрасной атмосфере. Считаю, у меня неплохие шансы на победу", — добавила чешская теннисистка.
Ранее Шарапова поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга "Ролан Гаррос".
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