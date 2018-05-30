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Шарапова показала, как позируют русские туристы. Фото
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Шарапова показала, как позируют русские туристы. Фото 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российская теннисистка Мария Шарапова разместила в Инстаграме фотографию и подписала ее: «Позирую, как русский турист».
Во втором раунде Roland Garros россиянка сыграет с хорваткой Донной Векич.
Спорт-Экспресс: последние новости
Дарья Касаткина: "У мужчины должно быть чувство юмора. А что, с унылым куском г***а жить, что ли?" Мария Шарапова - о наряде Серены Уильямс: "Нравится в теннисе то, что можно проявить свою индивидуальность" Игорь Куницын: "Шарапова в очередной раз проявила бойцовский характер"
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