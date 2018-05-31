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Тарпищев: Шарапова входит в большую группу теннисисток, способных выиграть «Ролан Гаррос»
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Тарпищев: Шарапова входит в большую группу теннисисток, способных выиграть «Ролан Гаррос» 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова показывает достойную игру на Открытом чемпионате Франции и входит в большую группу теннисисток, способных одержать победу в турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Таприщев.
В четверг Шарапова одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче второго круга "Ролан Гаррос" со счетом 7:5, 6:4. В следующем круге 31-летняя россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (шестой номер посева).
"Главное для Марии, чтобы ее нервная система тренировалась. По качеству она играет достойно, но Шарапову лихорадит из-за психологии, из-за того, что нервная система растренирована, — сказал Тарпищев. — За счет высокого темпа и стабильности Мария может выиграть в следующем круге".
"Вообще, что касается фаворитов у девушек, то в Париже полный коктейль. Человек 12 может претендовать на победу, включая Шарапову. Многое зависит от свежести и сетки во второй неделе турнира", — добавил президент ФТР.
Шарапова в 14-й раз принимает участие в «Ролан Гаррос». Она дважды в карьере побеждала на соревнованиях в Париже: в 2012 году в финале она обыграла итальянку Сару Эррани, а в 2014-м победила румынку Симону Халеп.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
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