Тарпищев: Шарапова входит в большую группу теннисисток, способных выиграть «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Россиянка Мария Шарапова показывает достойную игру на Открытом чемпионате Франции и входит в большую группу теннисисток, способных одержать победу в турнире. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Таприщев.

В четверг Шарапова одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче второго круга " Ролан Гаррос " со счетом 7:5, 6:4. В следующем круге 31-летняя россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (шестой номер посева).

"Главное для Марии, чтобы ее нервная система тренировалась. По качеству она играет достойно, но Шарапову лихорадит из-за психологии, из-за того, что нервная система растренирована, — сказал Тарпищев. — За счет высокого темпа и стабильности Мария может выиграть в следующем круге".

"Вообще, что касается фаворитов у девушек, то в Париже полный коктейль. Человек 12 может претендовать на победу, включая Шарапову. Многое зависит от свежести и сетки во второй неделе турнира", — добавил президент ФТР.

Шарапова в 14-й раз принимает участие в «Ролан Гаррос». Она дважды в карьере побеждала на соревнованиях в Париже: в 2012 году в финале она обыграла итальянку Сару Эррани , а в 2014-м победила румынку Симону Халеп.

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.