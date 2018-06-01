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Путинцева одолела Ван Цян в 3-м круге «Ролан Гаррос», отыгравшись с 1:6, 0:4
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Путинцева одолела Ван Цян в 3-м круге «Ролан Гаррос», отыгравшись с 1:6, 0:4 

Чемпионат.com 1 час назад
Представительница Казахстана Юлия Путинцева пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев китаянку Ван Цян со счётом 1:6, 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Юлия активно выиграла 39 очков и совершила 54 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 36 виннеров и 41 ошибка. По ходу встречи Юлия уступила со счётом 1:6, 0:4. В третьем сете она отыгралась со счёта 0:3.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Путинцева поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Барбора Стрыцова (Чехия, 26).
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