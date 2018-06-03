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Путинцева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Стрыцову
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Путинцева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Стрыцову 

Чемпионат.com 1 час назад
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Барбору Стрыцову (26) со счётом 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 30 минут. Путинцева выполнила 1 подачу навылет, избежала двойных ошибок, реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов, активно выиграла 16 очков и допустила 18 невынужденных ошибок. На счету чешки 2 эйса, 2 двойные ошибки, 18 виннеров и 33 невынужденные ошибки.
За выход в полуфинал Путинцева поспорит с американкой Мэдисон Кис (13), ранее обыгравшей румынку Михаэлу Бузэрнеску (31).
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