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Согласно котировкам, Путинцева проиграет Кис в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Согласно котировкам, Путинцева проиграет Кис в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв чешку Барбору Стрыцову (26) со счётом 6:4, 6:3. За выход в полуфинал Путинцева 5 июня поспорит с американкой Мэдисон Кис (13).
Согласно котировкам, у Путинцевой меньше шансов на победу в этом матче. Победа Юлии оценивается коэффициентом 3.80, победа с форой «+5,5» гейма — 1.60. Если Кис сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.25. На то, что она отыграет фору в 5,5 гейма, можно поставить за 2.20. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.90.
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