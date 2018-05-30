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Ван Цян разгромила Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции
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Ван Цян разгромила Мартич во втором круге Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 1 час назад
Китайская теннисистка Ван Цян завоевала путёвку в третий круг Открытого чемпионата Франции. Она обыграла хорватку Петру Мартич со счётом 6:1, 6:1.
Теннисистки провели на корте 52 минуты. Ван Цян выполнила 3 подачи навылет, избежала двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8, выполнила 14 виннеров и допустила 12 невынужденных ошибок. На счету Мартич 1 эйс, 2 двойные ошибки, 13 виннеров и 17 невынужденных ошибок.
В третьем круге Ван Цян сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, ранее обыгравшей американку Дженнифер Брэйди.
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