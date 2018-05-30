Кудерметова и Кудрявцева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в паре

Матч длился 1 час 9 минут. Кудерметова и Кудрявцева выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Бертенс и Ларссон 4 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9.