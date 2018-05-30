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Кудерметова и Кудрявцева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в паре
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Кудерметова и Кудрявцева проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в паре 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянки Вероника Кудерметова и Алла Кудрявцева уступили в стартовом круге «Ролан Гаррос» голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон (9) со счётом 5:7, 2:6.
Матч длился 1 час 9 минут. Кудерметова и Кудрявцева выполнили 2 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Бертенс и Ларссон 4 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге голландка и шведка встретятся с американкой Тэйлор Таунсенд и чешкой Ренатой Ворачовой, которые обыграли француженок Сару Цакаревич и Джессику Понше.
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