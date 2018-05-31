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Кудрявцева и Мектич вышли во второй раунд «Ролан Гаррос» в миксте
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Кудрявцева и Мектич вышли во второй раунд «Ролан Гаррос» в миксте 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Алла Кудрявцева и хорват Никола Мектич вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, обыграв китаянку Ян Чжаосюань и пакистанца Айсама-Уль-Хака Куреши на чемпионском тай-брейке — 7:6 (7:2), 3:6, [10:8].
Матч продолжался 1 час 31 минуту. Кудрявцева и Мектич выполнили 4 эйса, допустили 4 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету Ян и Куреши 2 подачи навылет, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Соперники Аллы и Николы в борьбе за выход в четвертьфинал определятся в матче, в котором немка Анна-Лена Грёнефельд и колумбиец Роберт Фара (8) сыграют с американцами Коко Вандевей и Радживом Рамом.
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