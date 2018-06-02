Кудрявцева потерпела разгромное поражение во 2-м круге «Ролан Гаррос» в миксте

Матч продолжался 43 минуты. Грёнефельд и Фара выполнили 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали все 6 заработанных брейк-пойнтов. На счету Кудрявцевой и Мектича 2 подачи навылет, 3 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.