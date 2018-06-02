Ещё
Кудрявцева потерпела разгромное поражение во 2-м круге «Ролан Гаррос» в миксте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кудрявцева потерпела разгромное поражение во 2-м круге «Ролан Гаррос» в миксте 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Россиянка Алла Кудрявцева и хорват Никола Мектич потерпели разгромное поражение во втором раунде «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, взяв всего один гейм у немки Анны-Лены Грёнефельд и колумбийца Роберта Фары (8) — 0:6, 1:6.
Матч продолжался 43 минуты. Грёнефельд и Фара выполнили 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали все 6 заработанных брейк-пойнтов. На счету Кудрявцевой и Мектича 2 подачи навылет, 3 двойные и 5 упущенных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Анна-Лена и Роберт сыграют либо с китаянкой Сюй Ифань и австрийцем Оливером Марахом (3), либо с американкой Эбигейл Спирс и колумбийцем Хуаном-Себастьяном Кабалем. Отметим, что Фара и Кабаль являются постоянными напарниками в мужском парном разряде.
Чемпионат.com: последние новости
Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль – Гаске на «Ролан Гаррос» Хачанов обыграл Пуи и первым вышел в 1/8 «Ролан Гаррос» Монфис вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Гоффеном
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский клуб сделал предложение Роналду9
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню100
Абрамович наказал Британию586
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину188
Футболист провалился в финале ЛЧ и лишился девушки29
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение