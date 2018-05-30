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Россиянки Кудерметова и Кудрявцева покинули Открытый чемпионат Франции
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Россиянки Кудерметова и Кудрявцева покинули Открытый чемпионат Франции 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Париже продолжается второй турнир «Большого шлема» в текущем сезоне Roland Garros. В борьбу вступил российский тандем теннисисток Алла Кудрявцева — Вероника Кудерметова. Однако выступление россиянок завершилось уже в первом круге.
Кудерметова и Кудрявцева покинули Открытый чемпионат Франции после того, как в первом круге проиграли голландско-шведскому дуэту Кики Бертенс — Юханна Ларссон. По итогам двух сетов они потерпели поражение со счетом 5:7, 2:6, проведя с соперницами на корте 1 час 9 минут.
Бертенс и Юханссон шагнули во второй круг, где встретятся с американкой Тэйлор Таунсенд и чешкой Реантой Ворачовой.
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