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«Вегас» — «Вашингтон». Начало текстовой трансляции в 03:00 (мск)
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«Вегас» — «Вашингтон». Начало текстовой трансляции в 03:00 (мск) 

Советский спорт 5 часов назад
Встреча пройдет на льду «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе и начнется в 03:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом матче противостояния «Вегас» одержал победу со счетом 6:4.
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