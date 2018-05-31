«Вегас» — «Вашингтон». Начало текстовой трансляции в 03:00 (мск)

Встреча пройдет на льду «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе и начнется в 03:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче противостояния «Вегас» одержал победу со счетом 6:4.