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Возняцки разгромила Пармантье и сыграет с Касаткиной в 1/8 «Ролан Гаррос»
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Возняцки разгромила Пармантье и сыграет с Касаткиной в 1/8 «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Датская теннисистка Каролина Возняцки разгромила француженку Полин Пармантье в матче третьего круга "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу датчанки.
На счету победительницы пять реализованных брейк-поинтов из семи, одна двойная и 14 невынужденных ошибок, а также 13 очков.
Пармантье упустила четыре брейк-пойнта, совершила 13 виннеров и допустила 27 невынужденных ошибок.
В четвертьфинале Возняцки встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг Полин Пармантье (Франция) — Каролина Возняцки (Дания) — 0:6, 3:6
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