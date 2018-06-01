Возняцки разгромила Пармантье и сыграет с Касаткиной в 1/8 «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу датчанки.

На счету победительницы пять реализованных брейк-поинтов из семи, одна двойная и 14 невынужденных ошибок, а также 13 очков.

Пармантье упустила четыре брейк-пойнта, совершила 13 виннеров и допустила 27 невынужденных ошибок.

В четвертьфинале Возняцки встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг Полин Пармантье (Франция) — Каролина Возняцки (Дания) — 0:6, 3:6