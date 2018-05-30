Пармантье обыграла Корне и встретится с Возняцки в Париже

Француженка Полин Пармантье (WC) завоевала путёвку в третий круг « Ролан Гаррос », со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 обыграв в трёх сетах соотечественницу — Ализе Корне (32). Матч длился 3 часа 4 минуты. Пармантье выполнила 1 подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13, активно выиграла 35 очков и допустила 64 невынужденные ошибки. На счету Корне 2 двойные ошибки, 25 упущенных брейк-пойнтов, 26 виннера и 42 невынужденные ошибки. В третьем круге Пармантье сразится с датчанкой Каролиной Возняцки (2), ранее разгромившей испанку Георгину Гарсию Перес.