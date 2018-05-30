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Касаткина вышла в третий круг Roland Garros
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Касаткина вышла в третий круг турнира «Roland Garros» 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
21-летняя россиянка Дарья Касаткина одержала победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа, передает ТАСС.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.
В следующем раунде турнира Касаткина сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.
Дарья Сергеевна Касаткина (родилась 7 мая 1997 года в Тольятти)— российская теннисистка; победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр 2014 года (Нанкин, Китай).
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