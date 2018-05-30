Касаткина вышла в третий круг Roland Garros

Касаткина вышла в третий круг турнира «Roland Garros»

21-летняя россиянка Дарья Касаткина одержала победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа, передает ТАСС

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

В следующем раунде турнира Касаткина сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари

Дарья Сергеевна Касаткина (родилась 7 мая 1997 года в Тольятти)— российская теннисистка; победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014); бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге. Серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр 2014 года (Нанкин, Китай).