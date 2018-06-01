Нисикори без проблем обыграл Симона в матче третьего круга «Ролан Гаррос» 

Японец Кеи Нисикори (19) добыл уверенную победу над французом Жилем Симоном в матче третьего Открытого чемпионата Франции — 6:3, 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. На счету Нисикори 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Симон выполнил 1 эйс, 1 раз ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся.
Соперником японского теннисиста по четвёртому раунду станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 7) — Маттео Берреттини (Италия).