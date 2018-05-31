Каролин Возняцки: «Мне не хватало Серены, потому что она всегда ставит барьер»

Каролин Возняцки в финальной серии документального фильма «Быть Сереной» рассказала о возвращении на корт своей подруги Серены Уильямс , которая осенью 2017 года стала мамой.

— Мне не хватало Серены в туре, потому что она всегда ставит барьер, — цитирует официальный сайт WTA Возняцки. — В матчах с ней нужно показывать только свой лучший теннис и прибавлять. Благодаря этому уровень моей игры растет. Это здорово для меня, как для спортсменки. Видеть ее и Олимпию (дочь Серены. — Прим. «СЭ») — это просто замечательно. В этом есть нечто невероятно важное.