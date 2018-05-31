Саманта Стосур — Анастасия Павлюченкова. Прогноз и ставки на теннисный матч 31 мая

34-летняя австралийка явно находится на закате своей карьеры, хотя грунт остается любимым покрытием для 90-й ракетки мира.

Известно, что Саманта Стосур демонстрирует мощную игру в плане физики и готова сражаться за каждый мяч, но в этом году практически ничего у Саманты не получается. Финалистка « Ролан Гаррос »-2010 может считать успешными выходы в четвертьфиналы Праги и Страсбурга. В последнем случае она уступила Доминике Цибулковой (4:6, 3:6), а та добралась до финала и проиграла там именно Павлюченковой

Недооценивать австралийку тоже не стоит. В первом парижском матче она абсолютно без проблем справилась с Яниной Викмайер (6:2, 6:4), совершив 16 виннерсов при 20 невынужденных ошибках.

Порой случаются у Стосур яркие победы над весьма серьезными оппонентками, как это было против Дарьи Гавриловой и Софии Кенин, да и Анастасию Павлюченкову она в нынешнем сезоне обыгрывала.

Анастасия Павлюченкова

Россиянка является 28-й ракеткой мира, а в Париже она получила 30-й номер при посеве.

Многие звезды и простые игроки на прошлой неделе предпочли получить дополнительный отдых и время на подготовку к старту «Ролан Гаррос», но Анастасия Павлюченкова решила выступить на первенстве в Страсбурге, где показала просто великолепную игру.

На Internationaux de Strasbourg она сумела взять титул. В полуфинале Павлюченковой немного повезло, так как первая ракетка турнира Эшли Барти из Австралии снялась, когда счет был в пользу россиянки — 6:4, 1:0. В решающем матче Анастасия Павлюченкова в тяжелейшем поединке одолела Доминику Цибулкову из Словакии — 6:7, 7:6, 7:6.

Были опасения, что данный успех скажется на физической форме российской теннисистки. Да, игра Анастасии вызвала тревогу в плане ошибок — невынужденных она допустила целых 36. Только провальные действия Полоны Херцог позволили ей пройти дальше — 6:4, 7:6. Любопытно, что Стосур является партнершей российской теннисистки в парном разряде «Ролан Гаррос».

Прогноз

Теннисистки встречались между собой семь раз — четыре победы на счету россиянки, а трижды сильнее была Стосур. В последний раз они играли в Мадриде, где австралийка победила по итогам трех сетов — 6:1, 6:7, 6:3.

Да, Павлюченкова набрала прекрасную форму, но усталость копится еще со Страсбурга, поэтому ставить на ее победу слишком опасно, ведь противостоять Анастасии будет очень опытная и опасная оппонентка. Практически не сомневаемся, что матч затянется на три сета, а ставить предлагаем на тотал больше 21 гейма за 1,78.