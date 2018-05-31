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Серена Уильямс — Эшли Барти. Прогноз Анны Чакветадзе
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Серена Уильямс — Эшли Барти. Прогноз Анны Чакветадзе 

SovSport.Ru 31 мая 2018
Фото: SovSport.Ru
Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс — Эшли Барти во втором круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится в четверг, 31 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче американка победит.
Честно говоря, очень удивило меня то, что Серена Уильямс не является фаворитом в этой встрече. Я все понимаю. Она только возвращается в тур, много пропустила. Но все-таки она остается Сереной. Магия при ней. Многие боятся ее и проигрывают матчи заранее. Барти несколько лет назад испытала всю мощь Серены, взяла всего три гейма у нее на старте австралийского чемпионата. Наверняка она помнит об этом. Да, много времени прошло, сейчас уже такой доминации ждать не приходится.
Но все же я здесь ставлю на Уильямс. Когда еще будет возможность взять ее не фаворитом в матче с Эшли Барти! Серена обыграла в первом круге Кристину Плишкову, которая ей по мощи почти не уступала. Барти не слишком комфортно ощущает себя на грунте, у нее слева проблемы, двигается она не очень здорово. Честно говоря, не понимаю, как она будет побеждать Уильямс. Разве что надежда на то, что Серена сама все отдаст, будет бить по аутам. Но первый матч показал, что Уильямс настроена на борьбу, дарить ничего не собирается. Так что моя ставка на нее.
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