Серена Уильямс — Эшли Барти. Прогноз Анны Чакветадзе

Честно говоря, очень удивило меня то, что Серена Уильямс не является фаворитом в этой встрече. Я все понимаю. Она только возвращается в тур, много пропустила. Но все-таки она остается Сереной. Магия при ней. Многие боятся ее и проигрывают матчи заранее. Барти несколько лет назад испытала всю мощь Серены, взяла всего три гейма у нее на старте австралийского чемпионата. Наверняка она помнит об этом. Да, много времени прошло, сейчас уже такой доминации ждать не приходится.