Дарья Касаткина: теннисисты не могут скидываться на крышу и освещение для Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победный поединок Открытого чемпионата Франции против бельгийки Кирстен Флипкенс (6:3, 6:3). Матч дважды переносили, но россиянка осталась довольна, что они смогли доиграть.

"Когда мы пришли на корт, то выяснилось, что сотрудники корта были не в курсе, что здесь будет матч, — признается россиянка, слова которой приводит Спортс.Ru. — Они уже успели полить корт настолько сильно, что на нем образовались лужи и играть на нем было невозможно. Нам предоставили другой корт, но мне все равно уже казалось, что нам не доиграть этот матч до наступления темноты".

"Roland Garros — единственный турнир «Большого шлема», который не имеет ни искусственного освещения, ни хотя бы одной крыши. Все это знают и говорят об этом — в том числе и я, как жертва последнего поединка, но ничего не поделать. Мы же не можем всеми игроками собрать деньги и построить эту крыше и обеспечить турнира фонарями".

"Конечно, это негативный момент, но, тем не менее, мне все равно здесь нравится. Это единственный турнир, где в первые несколько дней матчи стабильно переносятся на следующий день. Однако это придает даже какой-то специфический шарм турниру".