Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 1 июня 

Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».
В пятницу, 1 июня, на «Ролан Гаррос» начнётся третий круг в одиночном разряде. С этого момента возможны встречи друг с другом двух сеяных теннисистов. Будут сыграны 16 матчей в нижних половинах сеток — по 8 у мужчин и женщин. Среди представителей топ-10 посева в первый день лета сыграют Александр Зверев (2), Каролина Возняцки (2), Элина Свитолина (4), Григор Димитров (4), Доминик Тим (7), Давид Гоффен (8), Петра Квитова (8), Слоан Стивенс (10) и Пабло Карреньо-Буста (10). Выступят в пятницу и двое россиян — Карен Хачанов и Дарья Касаткина (14). Предлагаем вашему вниманию расписание матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
«Ролан Гаррос». День 6-й. 1 июня, пятница. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Мужчины. 3-й круг. Сетка Женщины. 3-й круг. Сетка
Court Philippe-Chatrier
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) — Александр Зверев (Германия, 2) Court Philippe-Chatrier. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 1-0 (Шэньчжэнь-2017). Рейтинг: 29-3. Прогноз букмекеров: 8.25 — 1.06. Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.
Полин Пармантье (Франция, WC) — Каролина Возняцки (Дания, 2) Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00). Личные встречи: 1-3 (Стамбул-2018 — Амелия-Айленд-2008, Копенгаген-2012, Бостад-2017). Рейтинг: 74-2. Прогноз букмекеров: 6.50 — 1.09. Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах. Люка Пуи (Франция, 15) — Карен Хачанов (Россия) Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 1-1 (Дубай-2018 — Марсель-2018). Рейтинг: 16-38. Прогноз букмекеров: 1.70 — 2.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах. Текстовая трансляция
Камила Джорджи (Италия) — Слоан Стивенс (США, 10) Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30). Личные встречи: 2-1 (Монреаль-2016, Сидней-2018 — Цинциннати-2012). Рейтинг: 57-10. Прогноз букмекеров: 2.25 — 1.60. Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Court Suzanne-Lenglen
Мэдисон Кис (США, 13) — Наоми Осака (Япония, 21) Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 2-0 (US Open-2016, Индиан-Уэллс-2017). Рейтинг: 13-20. Прогноз букмекеров: 1.75 — 2.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Новак Джокович (Сербия, 20) Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30). Личные встречи: 1-6 (Шанхай-2016 — Дубай-2013, 2014, US Open-2015, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2016, Рим-2017). Рейтинг: 13-22. Прогноз букмекеров: 4.40 — 1.18. Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах. Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Гаэль Монфис (Франция, 32) Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 2-1/2-2 (Шанхай-2016, US Open-2017 — Бордо-ч-2013, Торонто-2016). Рейтинг: 9-37. Прогноз букмекеров: 1.35 — 3.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах. Петра Квитова (Чехия, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 25) Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30). Личные встречи: 2-0 (Цинциннати-2017, Мадрид-2018). Рейтинг: 8-24. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.85. Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.
Court 1 Фернандо Вердаско (Испания, 30) — Григор Димитров (Болгария, 4) Court 1. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 2-2 (Бостад-2013, Индиан-Уэллс-2018 — Пекин-2014, Монте-Карло-2015). Рейтинг: 35-5. Прогноз букмекеров: 2.30 — 1.60. Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в четырёх сетах. Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 31) — Элина Свитолина (Украина, 4) Court 1. 2-й запуск (около 14:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 33-4. Прогноз букмекеров: 4.90 — 1.16. Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах. Доминик Тим (Австрия, 7) — Маттео Берреттини (Италия) Court 1. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 8-96. Прогноз букмекеров: 1.04 — 9.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.
Court 7 Юлия Путинцева (Казахстан) — Ван Цян (Китай) Court 7. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 1-0 (Fed Cup-2014). Рейтинг: 98-85. Прогноз букмекеров: 2.15 — 1.65. Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах. Катержина Синякова (Чехия) — Барбора Стрыцова (Чехия, 26) Court 7. 2-й запуск (около 13:30). Личные встречи: 1-2 (Прага-2015 — Трнава-ITF-2013, Прага-2017). Рейтинг: 54-26. Прогноз букмекеров: 1.80 — 1.95. Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.
Court 18 Дарья Касаткина (Россия, 14) — Мария Саккари (Греция) Court 18. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 0-0/1-0 (Бухарест-кв-2015). Рейтинг: 14-38. Прогноз букмекеров: 1.30 — 3.50. Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах. Текстовая трансляция Кей Нисикори (Япония, 19) — Жиль Симон (Франция) Court 18. 2-й запуск (около 13:30). Личные встречи: 0-0 (Париж-2012-отказ Нисикори). Рейтинг: 21-65. Прогноз букмекеров: 1.22 — 3.95. Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Марко Чеккинато (Италия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) Court 18. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 0-1/0-2 (Перуджа-ч-2015, Рио-де-Жанейро-2018). Рейтинг: 72-11. Прогноз букмекеров: 3.30 — 1.30. Прогноз «Чемпионата»: победа Карреньо-Бусты в четырёх сетах.