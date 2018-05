Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 1 июня 

«Ролан Гаррос». День 6-й. 1 июня, пятница. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка Женщины. 3-й круг. Сетка

Court Philippe-Chatrier

Полин Пармантье (Франция, WC) — Каролина Возняцки (Дания, 2) Court Philippe-Chatrier. 2-й запуск (около 14:00). Личные встречи: 1-3 (Стамбул-2018 — Амелия-Айленд-2008, Копенгаген-2012, Бостад-2017). Рейтинг: 74-2. Прогноз букмекеров: 6.50 — 1.09. Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в двух сетах. Люка Пуи (Франция, 15) — Карен Хачанов (Россия) Court Philippe-Chatrier. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 1-1 (Дубай-2018 — Марсель-2018). Рейтинг: 16-38. Прогноз букмекеров: 1.70 — 2.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах. Текстовая трансляция

Камила Джорджи (Италия) — Слоан Стивенс (США, 10) Court Philippe-Chatrier. 4-й запуск (около 17:30). Личные встречи: 2-1 (Монреаль-2016, Сидней-2018 — Цинциннати-2012). Рейтинг: 57-10. Прогноз букмекеров: 2.25 — 1.60. Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

Court Suzanne-Lenglen

Мэдисон Кис (США, 13) — Наоми Осака (Япония, 21) Court Suzanne-Lenglen. 1-й запуск (12:00). Личные встречи: 2-0 (US Open-2016, Индиан-Уэллс-2017). Рейтинг: 13-20. Прогноз букмекеров: 1.75 — 2.05. Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13) — Новак Джокович (Сербия, 20) Court Suzanne-Lenglen. 2-й запуск (около 13:30). Личные встречи: 1-6 (Шанхай-2016 — Дубай-2013, 2014, US Open-2015, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2016, Рим-2017). Рейтинг: 13-22. Прогноз букмекеров: 4.40 — 1.18. Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах. Давид Гоффен (Бельгия, 8) — Гаэль Монфис (Франция, 32) Court Suzanne-Lenglen. 3-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 2-1/2-2 (Шанхай-2016, US Open-2017 — Бордо-ч-2013, Торонто-2016). Рейтинг: 9-37. Прогноз букмекеров: 1.35 — 3.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах. Петра Квитова (Чехия, 8) — Анетт Контавейт (Эстония, 25) Court Suzanne-Lenglen. 4-й запуск (около 17:30). Личные встречи: 2-0 (Цинциннати-2017, Мадрид-2018). Рейтинг: 8-24. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.85. Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в трёх сетах.