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Свитолина в двух сетах проиграла Бузэрнеску в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Свитолина в двух сетах проиграла Бузэрнеску в третьем круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, не смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв представительнице Румынии Михаэле Бузэрнеску (31) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, активно выиграла 11 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 31 виннер и 38 неточностей.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Бузэрнеску поспорит с представительницей США Мэдисон Кис (13).
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