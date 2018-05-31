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Стосур — Павлюченкова: котировки на игру 2-го круга Открытого чемпионата Франции
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Стосур — Павлюченкова: котировки на игру 2-го круга Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 4 часа назад
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 7:6 (7:1). За выход в третий круг Павлюченкова 31 мая поспорит с австралийкой Самантой Стосур.
Согласно котировкам, у Анастасии больше шансов на победу в этом матче. Победа Павлюченковой оценивается коэффициентом 1.60, победа с форой «-2,5» гейма — 1.83. Если Стосур сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.30. На то, что она сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.87. Вероятность третьего сета в матче оценена в 2.30.
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