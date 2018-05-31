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Прогнозы на матчи россиян во втором круге Ролан Гаррос

Пармантье обыграла Корне и встретится с Возняцки в Париже

Монфис вышел в третий круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Гоффеном