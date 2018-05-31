31 мая в Париже пройдёт матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Австралии Саманта Стосур и россиянка Анастасия Павлюченкова (30). Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. По личным встречам счёт ничейный — 4-4.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Стосур — Павлюченкова на «Ролан Гаррос».
Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), либо с француженкой Фионой Ферро (WC).