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Текстовая онлайн-трансляция матча Стосур — Павлюченкова на «Ролан Гаррос»
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Текстовая онлайн-трансляция матча Стосур — Павлюченкова на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 3 часа назад
31 мая в Париже пройдёт матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представительница Австралии Саманта Стосур и россиянка Анастасия Павлюченкова (30). Начало поединка запланировано на 12:00 по московскому времени. По личным встречам счёт ничейный — 4-4.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Стосур — Павлюченкова на «Ролан Гаррос».
Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3), либо с француженкой Фионой Ферро (WC).
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