Уильямс: Первый матч на «РГ» прошёл хорошо, я нахожусь на правильном пути

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» обыграла чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«Думаю, матч прошёл хорошо. Это была далеко не самая лёгкая игра, поскольку на старте мы выполнили достаточное количество эйсов.

Я осознавала, что должна хорошо действовать на своей подаче, поскольку в таком поединке не стоит рассчитывать на затяжные розыгрыши.

Мне пришлось нелегко, поскольку нужно было обрести игровой ритм, а количество подач навылет не уменьшалось. Чувствую, что нахожусь на правильном пути.

Знаете, я проделала серьёзную работу и на корте, и за его пределами. Надеюсь, теперь всё это выльется в соответствующие результаты», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».