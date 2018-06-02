Фоньини обыграл Эдмунда в пятесетовом матче третьего раунда «Ролан Гаррос» 

Итальянец Фабио Фоньини (18) одолел британца Кайла Эдмунда (16) в пятисетовом поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 36 минут. На счету Фоньини 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. Эдмунд выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 имевшихся.
22-летний немец улучшил свой лучший результат на парижских кортах — ранее теннисист никогда не преодолевал порог первого раунда «Ролан Гаррос».
Соперником Фоньини по четвёртому раунду станет победитель встречи Марин Чилич (Хорватия, 3) — Стив Джонсон (США).