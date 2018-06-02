Фоньини обыграл Эдмунда в пятесетовом матче третьего раунда «Ролан Гаррос»

Итальянец Фабио Фоньини (18) одолел британца Кайла Эдмунда (16) в пятисетовом поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 36 минут. На счету Фоньини 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. Эдмунд выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 имевшихся.