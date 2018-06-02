Ещё
Фоньини обыграл Эдмунда в пятесетовом матче третьего раунда «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фоньини обыграл Эдмунда в пятесетовом матче третьего раунда «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Итальянец Фабио Фоньини (18) одолел британца Кайла Эдмунда (16) в пятисетовом поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 36 минут. На счету Фоньини 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. Эдмунд выполнил 2 эйса, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 имевшихся.
22-летний немец улучшил свой лучший результат на парижских кортах — ранее теннисист никогда не преодолевал порог первого раунда «Ролан Гаррос».
Соперником Фоньини по четвёртому раунду станет победитель встречи Марин Чилич (Хорватия, 3) — Стив Джонсон (США).
Чемпионат.com: последние новости
Хачанов обыграл Пуи и первым вышел в 1/8 «Ролан Гаррос» Нисикори без проблем обыграл Симона в матче третьего круга «Ролан Гаррос» Джорджи не сумела дважды подать на матч и уступила Стивенс в третьем круге РГ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист провалился в финале ЛЧ и лишился девушки22
Абрамович наказал Британию585
Шарапова дошла до Уильямс6
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину186
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка»
Прочее
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение