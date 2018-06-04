4 июня в Париже проходит матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором играют хорват Марин Чилич, посеянный под третьим номером, и итальянец Фабио Фоньини (18). По личным встречам впереди уроженец Меджугорья — 2-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Фоньини на Открытом чемпионате Франции. Победитель этого поединка за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» поспорит либо с американцем Джоном Иснером (9), либо с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро (5).