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Текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Фоньини на «Ролан Гаррос»
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Текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Фоньини на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
4 июня в Париже проходит матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором играют хорват Марин Чилич, посеянный под третьим номером, и итальянец Фабио Фоньини (18). По личным встречам впереди уроженец Меджугорья — 2-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Чилич — Фоньини на Открытом чемпионате Франции. Победитель этого поединка за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» поспорит либо с американцем Джоном Иснером (9), либо с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро (5).
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