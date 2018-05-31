Международный турнир по греко-римской борьбе пройдет в Ростове-на-Дону

Международный турнир по греко-римской борьбе среди кадет на «Приз братьев Самургашевых» пройдет в Ростове-на-Дону 1-2 июня.

Согласно информации из официальных источников, турнир стартует 1 июня в 16.45 во Дворце спорта в переулке Халтуринском.

Участие в соревнованиях примут команды России, Германии, Израиля, Бельгии, США, Грузии, Казахстана и Узбекистана.

Единственный официальный международный юношеский турнир по греко-римской борьбе в России пройдет в донской столице в 18-й раз с целью выявления кандидатов для участия в первенстве мира.