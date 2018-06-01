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Хромачёва и Якупович разгромили Юрак и Векич во втором круге «Ролан Гаррос»
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Хромачёва и Якупович разгромили Юрак и Векич во втором круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Во втором раунде соревнований они в двух партиях разгромили хорваток Дарию Юрак и Донну Векич со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 46 минут.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Хромачёва и Якупович поспорят с победительницами матча Виктория Голубич (Швейцария)/Нина Стоянович (Сербия) — Лара Арруабаррена (Испания)/Катарина Среботник (Словения).
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