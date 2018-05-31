Хромачёва и Якупович вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли британку Наоми Броэди и Магду Линетт из Польши со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Хромачёва и Якупович поспорят с представительницами Хорватии Дарией Юрак и Донной Векич, которые ранее выбили из турнира австралийку Эшли Барти и американку Коко Вандевей (7).